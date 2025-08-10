Neue Aufgabe für Gareth Bale! Der ehemalige Real-Star wird ab der kommenden Saison als TV-Experte beim britischen Sender TNT Sports tätig sein, wie englische Medien berichten.
Neuer Job für ehemaligen Real-Star
In der vergangenen Saison war der Waliser bereits bei zwei Spielen als TV-Experte zu Gast und hat dort womöglich überzeugt. Künftig soll er den langjährigen Verteidiger Rio Ferdinand ersetzen, der TNT nach zwölf Jahren verlässt, um unter anderem mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.
Bale künftig wieder regelmäßig im TV zu sehen
Bale wird demnach vor allem bei der Übertragung von Premier-League-Spielen zusammen mit weiteren Experten wie Owen Hargreaves oder Steve McManaman tätig sein.
Der Pay-TV-Sender TNT Sports hat die Exklusivrechte für 52 Premier-League-Spiele. Hinzu kommen Spiele der europäischen Vereinswettbewerbe.
Bale war in der vergangenen Saison beim Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Liverpool als Gast-Experte im Einsatz. Auch beim Europa-League-Triumph seines alten Vereins Tottenham war der 36-Jährige bereits zu sehen.