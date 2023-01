Gareht Bale: Wie gut war die umstrittene Real-Legende wirklich?

Zur Erinnerung: Bale nahm den Ball in der 85. Minute in der eigenen Hälfte auf und legte ihn an Bartra vorbei. Dieser versuchte, den Real-Star an der Seitenlinie abzudrängen - was ihm auch gelang. Doch Bale ließ sich nicht etwa fallen, sondern zündete stattdessen - aus der Coaching Zone heraus (!) - den Turbo.