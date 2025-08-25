Premier League: 16-Jähriger rettet Liverpool

SPORT1 25.08.2025 • 23:12 Uhr Liverpool verspielt trotz Überzahl eine Zwei-Tore-Führung, wird allerdings in der Nachspielzeit von einem 16-Jährigen gerettet.

Supertalent Rio Ngumoha hat den FC Liverpool bei seinem Debüt in der Premier League zu einem späten 3:2-Sieg gegen Newcastle United verholfen.

Der 16 Jahre alte Flügelspieler traf spät in der Nachspielzeit nach einem traumhaften Spielzug der Reds satt ins rechte obere Eck (90.+10). Lediglich vier Minuten zuvor war er von Trainer Arne Slot eingewechselt worden.

Liverpool war zunächst durch Tore von Ryan Gravenberch (35. Minute) und Hugo Ekitiké (46.) 2:0 in Führung gegangen, hatte aber überraschend gegen dezimierte Magpies den Ausgleich kassiert. Nach dem Anschlusstreffer von Bruno Guimaraes (57.) hatte William Osula das zwischenzeitliche 2:2 erzielt (88.)

Florian Wirtz blieb blass und erlebte die dramatische Schlussphase nach seiner Auswechslung in der 80. Minute von der Bank aus. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Anthony Gordon nach grobem Foulspiel gegen Virgil van Dijk die Rote Karte gesehen (45.+3).

