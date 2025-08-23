Premier League: Arsenal macht Mega-Transfer perfekt!

SPORT1 23.08.2025 • 18:27 Uhr Der FC Arsenal macht den nächsten teuren Transfer perfekt und verstärkt sich wie erwartet erneut in der Offensive.

Die Tinte ist trocken: Der FC Arsenal hat die anbahnende Verpflichtung von Eberechi Eze offiziell gemacht.

Der Flügelspieler kommt von Crystal Palace zu den Gunners und unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Medienberichten zufolge soll der 27-Jährige eine Ablöse von knapp 70 Millionen Euro gekostet haben.

Bei Arsenal wird Eze die Rückennummer zehn erhalten. Sein bisheriger Trainer Oliver Glasner hatte den Transfer jüngst bereits angekündigt.

Arsenal von Toptransfer bestätigt

Sein neuer Coach zeigte sich derweil über die Verpflichtung begeistert: „Wir freuen uns sehr, Eberechi zu Arsenal zu holen. Er ist ein kraftvoller und spannender Spieler, der unserem Angriffsspiel eine neue Dimension verleihen wird“, sagte Mikel Arteta.

Der Coach weiter: „Ebenso bemerkenswert wie sein Talent und seine Intelligenz als Spieler ist die Art und Weise, wie er während seiner gesamten Karriere hart gearbeitet hat, um dorthin zu gelangen, wo er heute steht.“

Insgesamt hat Arsenal im bisherigen Transfersommer gut 290 Millionen Euro ausgegeben. Neben Eze kosteten auch Martín Zubimendi (70 Mio.), Viktor Gyökeres (65,8 Mio.) und Noni Madueke (56 Mio.) richtig Geld.