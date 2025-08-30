Premier League: Diese Trikotnummer erhält Woltemade

Am Samstagmittag fand die Transfer-Saga um Nick Woltemade endgültig ein Ende, nachdem Newcastle United die Verpflichtung des deutschen Stürmers bekannt gegeben hatte. Offiziell ist damit auch die neue Trikotnummer des 23-Jährigen.
Diese Trikotnummer erhält Woltemade
Während Woltemade beim VfB Stuttgart zuletzt mit der Rückennummer 11 auflief, kehrt er nun zur Nummer 27 zurück. Mit dieser Rückennummer bestritt Woltemade bereits erfolgreich die Saison 2022/23 mit der SV Elversberg während seiner Leihstation in Liga 3.
Der Grund für den Wechsel dürfte einerseits Harvey Barnes sein, der die Nummer 11 seit der vergangenen Saison trägt. Andererseits erklärte Woltemade die Wahl der Nummer mit dem Geburtstag seiner Mutter und meinte knapp: „Sie ist glücklich.“
Nummer 9 bei Newcastle offen
Für den SV Werder Bremen spielte Woltemade zudem bereits mit den Nummern 29 und 41, sowie in der Jugend mit der 24, 19, 13 und 9. Sky-Sports-Experte Keith Downie ließ zudem durchblicken, dass die prestigeträchtige Trikotnummer 9 bisher wohl auch deshalb nicht vergeben wurde, da der Klub weiterhin an der Verpflichtung eines Stürmers arbeite.
Zu den Vorgängern der Nummer 27 bei Newcastle gehören unter anderem Steven Taylor (2004/05 - 2015/16), Jonathan Woodgate (2002/03 - 2003/04), Laurent Charvet (2000/01) und Philippe Albert (1994/95 - 1998/99).