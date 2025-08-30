Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Diese Trikotnummer erhält Woltemade

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Diese Trikotnummer erhält Woltemade

Nick Woltemade schließt sich Newcastle United an. Seine neue Trikotnummer erinnert an eine Saison in Liga drei.
Newcastle United hat den Transfer von Nick Woltemade offiziell verkündet. Das gaben die Magpies am Samstagmittag bekannt. Der Angreifer unterschreibt einen langfristigen Vertrag im Norden Englands.
Niklas Senger
Nick Woltemade schließt sich Newcastle United an. Seine neue Trikotnummer erinnert an eine Saison in Liga drei.

Am Samstagmittag fand die Transfer-Saga um Nick Woltemade endgültig ein Ende, nachdem Newcastle United die Verpflichtung des deutschen Stürmers bekannt gegeben hatte. Offiziell ist damit auch die neue Trikotnummer des 23-Jährigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während Woltemade beim VfB Stuttgart zuletzt mit der Rückennummer 11 auflief, kehrt er nun zur Nummer 27 zurück. Mit dieser Rückennummer bestritt Woltemade bereits erfolgreich die Saison 2022/23 mit der SV Elversberg während seiner Leihstation in Liga 3.

Der Grund für den Wechsel dürfte einerseits Harvey Barnes sein, der die Nummer 11 seit der vergangenen Saison trägt. Andererseits erklärte Woltemade die Wahl der Nummer mit dem Geburtstag seiner Mutter und meinte knapp: „Sie ist glücklich.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Nummer 9 bei Newcastle offen

Für den SV Werder Bremen spielte Woltemade zudem bereits mit den Nummern 29 und 41, sowie in der Jugend mit der 24, 19, 13 und 9. Sky-Sports-Experte Keith Downie ließ zudem durchblicken, dass die prestigeträchtige Trikotnummer 9 bisher wohl auch deshalb nicht vergeben wurde, da der Klub weiterhin an der Verpflichtung eines Stürmers arbeite.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zu den Vorgängern der Nummer 27 bei Newcastle gehören unter anderem Steven Taylor (2004/05 - 2015/16), Jonathan Woodgate (2002/03 - 2003/04), Laurent Charvet (2000/01) und Philippe Albert (1994/95 - 1998/99).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite