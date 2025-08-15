Premier League: Streik! Isak-Entscheidung ist gefallen

SPORT1 15.08.2025 • 13:02 Uhr Alexander Isak befindet sich offenbar im Streit. Nun wird eine brisante Entscheidung öffentlich bestätigt.

Alexander Isak wird wie erwartet beim ersten Spiel in der Premier League nicht zum Kader von Newcastle United gehören. Dies bestätigte Trainer Eddie Howe offiziell.

„Er ist nicht hier mit uns“, sagte der Coach: „Wir müssen uns auf die Spieler konzentrieren, die hier sind, und das Beste aus ihnen herausholen. Die Spieler sind sich bewusst, dass er nicht hier ist, und werden sich darauf konzentrieren, ihr Bestes zu geben.“

Newcastle trifft am Samstag um 13.30 Uhr auf Aston Villa. Isak soll Medienberichten zufolge mittlerweile in den Streik getreten sein. Der Stürmerstar, für den der FC Liverpool weit über 100 Millionen Euro geboten haben soll, will wohl einen Wechsel erzwingen.

England-Legende von Isak schockiert

„Ich will, dass er spielt. Ich will, dass er trainiert. Ich hatte Gespräche mit ihm, aber die Details bleiben privat“, meinte Howe. Die Situation des Angreifers sei schon seit einer Weile unverändert, „und das wird weiter der Fall sein.“

Für den Moment gehe er dennoch davon aus, dass Isak auch über den Sommer hinaus bei Newcastle bleibe.

Während der Trainer also auf öffentliche Kritik an seinem Superstar verzichtete, wählte eine Premier-League-Legende deutliche Worte.

„Es sieht nicht gut aus. Das Verhalten? Es ist ziemlich schockierend. Es ist ein schockierendes Verhalten“, urteilte Ian Wright im Podcast „Stick to Football“.