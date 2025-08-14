Nächste Eskalationsstufe im Wechsel-Theater um Isak

Maximilian Huber 14.08.2025 • 20:57 Uhr Alexander Isak will einen Wechsel zum FC Liverpool erzwingen. Der Schwede streikt - und fehlt den Magpies wohl beim Liga-Auftakt.

Alexander Isak hat sich offenbar dazu entschieden, in den Streik zu treten, um einen Wechsel zum FC Liverpool zu erzwingen. Das berichtet die englische Zeitung Daily Mail.

Der schwedische Stürmer wird dem Bericht zufolge den Liga-Auftakt von Newcastle United bei Aston Villa am Samstag verpassen. Auch der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet über den Vorgang. Isak soll intern deutlich gemacht haben, für die kommenden Spiele nicht zur Verfügung zu stehen.

Isak will Wechsel zu Liverpool erzwingen

Bereits seit einigen Wochen ist klar, dass der Stürmer Newcastle United den Rücken kehren und sich dem englischen Meister FC Liverpool anschließen möchte. Newcastle will Isak allerdings halten, ein erstes Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund hat die Klubführung bereits abgelehnt.

Sollten sich die Magpies doch noch dazu entschließen, einen Verkauf des Schweden in Betracht zu ziehen, sind die Reds laut Romano bereit, ein neues Angebot für Isak einzureichen.

Wie die Daily Mail ausführt, will Isak auch nicht mehr mit seiner Mannschaft trainieren. Eine Geldstrafe habe der Klub bislang noch nicht verhängt.