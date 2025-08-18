Rassismus-Verdacht: Liverpool-Fan erhält Stadionverbot

SID 18.08.2025 • 13:06 Uhr Der Mann aus Liverpool darf sich nach dem Vorfall vom Freitag keinem Stadion in Großbritannien nähern.

Der wegen einer angeblich rassistischen Geste festgenommene Fan des FC Liverpool hat ein landesweites Stadionverbot erhalten. Der 47-Jährige soll am Freitag im Heimspiel gegen Bournemouth (4:2) Gästestürmer Antoine Semenyo beleidigt haben. Nach dem Vorfall in der ersten Halbzeit war das Premier-League-Spiel für zwei Minuten unterbrochen worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Mann aus Liverpool wurde gegen Kaution freigelassen, nachdem er wegen des Verdachts einer rassistisch motivierten Ordnungswidrigkeit zunächst in Gewahrsam genommen worden war. Das teilte die Merseyside-Polizei am Montag mit.

Polizeilichen Ermittlungen dauern an

Zu den Kautionsauflagen gehört, dass der Mann kein Fußballspiel in Großbritannien besuchen und sich auch keinem Stadion nähern darf. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.