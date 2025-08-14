Slot über Wirtz: „Ist das dein Ernst?“

SID 14.08.2025 • 11:18 Uhr Nach den ersten Eindrücken beim FC Liverpool sieht sich Teammanager Arne Slot in seiner Meinung über Florian Wirtz bestätigt.

Teammanager Arne Slot hat vor dem Saisonstart in der englischen Premier League von Florian Wirtz geschwärmt und glaubt an eine schnelle Akklimatisierung des deutschen Nationalspielers beim FC Liverpool.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Seine Mentalität ist vielleicht seine größte Stärke. Und das sagt viel aus, denn wenn man ihn spielen sieht, denkt man: Ist das dein Ernst? Er ist so kreativ“, sagte Slot vor dem Heimspiel gegen den AFC Bournemouth am Freitagabend (21.00 Uhr).

Wirtz? Es läuft „besser als erwartet“

Wirtz, der für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt war, lasse sich nicht von Ablösesummen oder anderen Dingen ablenken.

Ja, Wirtz müsse sich zwar an England, die Liga, die Intensität und auch an seine neuen Teamkollegen gewöhnen. „Aber ich denke, wenn man sich die Spiele ansieht, ist seine Eingewöhnung besser als erwartet verlaufen“, sagte Slot: „Und wir hatten schon viel erwartet.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die inhaltlichen Unterschiede im Vergleich zu seiner Rolle in Leverkusen unter Xabi Alonso seien nicht grundlegend.