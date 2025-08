United-Absturz! "Ich hätte Harry Kane geholt"

Seit zwei Jahren spielt Harry Kane nun beim FC Bayern . Doch der Top-Stürmer hätte auch bei Manchester United landen können. Im Sommer 2023 waren auch die Red Devils an dem ehemaligen Tottenham -Stürmer interessiert. Doch der Engländer war dem Klub zu teuer.

„Sie hätten vieles regeln können, wenn sie einen guten Stürmer verpflichtet hätten. Sie überdecken so viele Schwächen“, erklärte Ex-United-Trainer Ron Atkinson in einem Telegraph- Interview.

„Zahlt ihm 120 Millionen Pfund für ihn“

„Ich hätte Harry Kane geholt“, behauptete die United-Legende, die den Klub von 1981 bis 1986 trainierte. Atkinson feierte in den 80ern zwei Pokalsiege mit den Red Devils und kennt den Verein bestens.

Die rund 100 Millionen Pfund Ablöse, die für Kane aufgerufen wurde, war dem Premier-League -Klub vor zwei Jahren offenbar zu hoch. Doch Atkinson findet, Kane wäre sogar noch mehr Geld wert gewesen: „Zahlt 120 Millionen Pfund für ihn! Mit ihm in der Spitze würde das Mittelfeld wissen, wen es anspielen soll und die Defensive hätte besser gespielt. Torjäger machen alles besser.“

In der vergangenen Saison erreichte der Klub bekanntlich nur den 15. Tabellenplatz. Für die kommende Saison will der englische Rekordmeister jedoch einen neuen Stürmer verpflichten. Unter anderem ist United - gemeinsam mit Ligakonkurrent Newcastle United - an RB-Leipzig-Stürmer Benjamin Sesko interessiert.