Verletzungsschock für Tottenham

Gerade erst von einer Knieverletzung genesen, wurde James Maddison beim 1:1-Remis der beiden Mannschaften aus der Premier League in Südkorea in der 75. Minute eingewechselt, ehe er sich acht Minuten später bei einer harmlos erscheinenden Aktion verletzte.

Maddison: Schwere Knieverletzung?

Aber was war genau passiert? In der 83. Minute ging der Spielmacher an der Seitenlinie mit leicht gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Anthony Elanga und verspürte sofort einen Schmerz, obwohl er den Stürmer wohl gar nicht getroffen hatte.