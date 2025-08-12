Wegen Klopp-Beleidigungen: Weitere Sanktion für Skandal-Schiri

SID 12.08.2025 • 14:00 Uhr David Coote kommen die abfälligen Aussagen über Jürgen Klopp teuer zu stehen. Nach einer Freistellung wird er zusätzlich sanktioniert.

Der wegen seiner abfälligen Äußerungen über Jürgen Klopp in Ungnade gefallene englische Schiedsrichter David Coote ist vom Fußball-Verband FA für acht Wochen suspendiert worden.

Der 43-Jährige, der von der Premier League bereits seit Dezember vom Dienst freigestellt ist, wurde von der FA wegen eines „schwerwiegenden Verstoßes“ gegen Regel E3.2 zusätzlich sanktioniert.

Üble Beleidigung gegen Klopp

Im November war ein Video aus dem Jahr 2020 in Sozialen Medien aufgetaucht, in dem Coote unter anderem den damaligen Trainer des FC Liverpool und den Klub auf das Übelste beleidigt.

Coote bezeichnete Klopp unter anderem als „Lügner“ und „verdammt arrogant“, verwendete aber darüber hinaus auch weitaus herabsetzendere und vulgäre Bemerkungen. Eine bezog sich auf die Nationalität von Klopp.

Schiedsrichter mehrfach bestraft

Die Schiedsrichtervereinigung der Premier League (PGMOL) hatte Coote bereits nach dem Auftauchen des Videos und einer Untersuchung aus dem Verkehr gezogen.