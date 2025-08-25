Wirtz reagiert auf Arroganz-Aussage

SPORT1 25.08.2025 • 10:55 Uhr Toni Kroos attestierte Florian Wirtz eine „kleine Arroganz“. Nun bezieht der Liverpool-Profi dazu Stellung.

Im vergangenen Jahr musste sich Florian Wirtz bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres noch hinter Toni Kroos auf Platz zwei anstellen, 2025 hat der Star des FC Liverpool den Titel nun abgestaubt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In seiner im kicker erschienenen Laudatio schrieb der inzwischen zurückgetretene Kroos, Wirtz habe eine „kleine, aber unfassbar wichtige Arroganz“ in sich, welche er sich nie nehmen lassen dürfe.

Im Interview mit dem Sportmagazin hat der langjährige Leverkusen-Profi nun zu der Charakterisierung Stellung bezogen. „Ich würde nicht über mich selber sagen, dass ich arrogant bin, aber ich weiß, wie er das meint, und das könnte schon zutreffen“, konstatierte Wirtz.

Wirtz nennt Rüdiger als Vorbild

„Jeder Spieler, der mal ganz nach oben will, muss Selbstbewusstsein und Vertrauen haben in sein Können, in seine Qualitäten. Das habe ich auch von vielen älteren Spielern gehört, zum Beispiel von Antonio Rüdiger“, so der Offensivspieler.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn man immer im Spotlight steht, muss man an sich selber glauben und das auch ausstrahlen. Deshalb ist es ganz normal - wenn es nicht zu viel wird.“