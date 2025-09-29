Premier League: Füllkrug verpasst mit West Ham Befreiungsschlag

SID 29.09.2025 • 22:54 Uhr Nuno Espírito Santo sitzt bei West Ham United erstmals auf der Trainerbank. Das Team von Niclas Füllkrug verpasst aber den erhofften Befreiungsschlag.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug und West Ham United haben auch mit Nuno Espírito Santo an der Seitenlinie den erhofften Befreiungsschlag verpasst.

Die Londoner kamen am Montagabend in der Premier League beim FC Everton nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mit nur vier Punkten aus sechs Spielen bleibt West Ham als Tabellen-19. auf einem Abstiegsplatz.

Aznou schon wieder nur auf der Bank

Ex-Bayern-Profi Adam Aznou kam bei Everton schon wieder nicht zum Zuge und saß die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Erst am Samstag hatte sich der Verein nach nur neun Monaten von Coach Graham Potter getrennt und Nuno Espírito Santo als Nachfolger vorgestellt. Bei seinem ersten Spiel auf der Trainerbank setzte der Portugiese auf Füllkrug in der Startelf.

