Fehlstart für Wirtz? "Egal, was irgendwer sagt"

SID 23.09.2025 • 10:54 Uhr Florian Wirtz wechselte für die Rekordsumme von bis zu 150 Millionen Euro nach Liverpool. Durchgestartet ist er dort aber noch nicht.

Florian Wirtz lässt sich trotz seines verhaltenen Starts beim englischen Meister FC Liverpool nicht aus der Ruhe bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ja, natürlich hätte ich mir auch schon gewünscht, dass ich schon ein Tor gemacht hätte oder schon ein bisschen Scorer-Punkte gesammelt hätte. Aber, egal, was irgendwer sagt, ich bleibe cool“, sagte der 22-Jährige im Sky-Gespräch.

Er wolle nicht ständig hören „gib dem Zeit, gib dem Zeit. Sondern ich versuche einfach jedes Mal aufs Neue es besser zu machen als vorher“, erklärte Wirtz.

Wirtz: „Manchmal gibt es einfach so Phasen“

Der Nationalspieler war im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Die ersten Spiele liefen noch nicht optimal.

{ "placeholderType": "MREC" }