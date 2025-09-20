Das gab es in der Premier League noch nie

Das Spitzenspiel zwischen Manchester United und dem FC Chelsea in der Premier League (2:1) hat eine historische erste Hälfe geliefert.
Das gab es in der PL noch nie
Noch nie zuvor in der Geschichte der englischen Liga gab es in einer Hälfte mindestens zwei Tore, zwei rote Karten und mindestens zwei Auswechslungen (Quelle: Opta).
Die Partie hatte bereits chaotisch begonnen: Bereits nach fünf Minuten sah Chelsea-Keeper Robert Sánchez für sein Einsteigen gegen Bryan Mbeumo die Rote Karte.
Chelsea-Star Palmer muss runter
Infolgedessen stellte Chelsea-Coach Enzo Maresca um und vollzog zwei Wechsel - nach 20 Minuten musste zudem Shootingstar Cole Palmer verletzungsbedingt den Platz verlassen.
Bruno Fernandes (14.) und Casemiro (37.) brachten die Red Devils vor der Pause mit 2:0 in Führung.
Letzterer sah jedoch kurz vor der Pause die Gelb-Rote Karte und sorgte somit für den zweiten Platzverweis in den ersten 45 Minuten.
In einer weitaus ruhigeren zweiten Hälfte konnte Chelsea zwar durch einen Treffer von Trevoh Chalobah noch mal herankommen, United rettete den Sieg jedoch über die Zeit.