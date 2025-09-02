Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Ederson verlässt ManCity

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Ederson verlässt ManCity

Keeper Ederson verlässt Manchester City und wechselt in die Türkei.
Pep Guardiola lässt die Möglichkeit offen, dass Ederson und Rico Lewis noch im Sommer Manchester City verlassen. Dem Keeper zollt er für all die Erfolge im Verein den größten Respekt.
SID
Keeper Ederson verlässt Manchester City und wechselt in die Türkei.

Torhüter Ederson verlässt Manchester City nach acht Jahren und wechselt zu Fenerbahce Istanbul.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Brasilianer gewann in seiner Zeit in England 18 Titel, darunter sechsmal die Premier League, zweimal den FA Cup und 2023 die Champions League. Der türkische Traditionsverein zahlt eine kolportierte Ablöse von knapp 14 Millionen Euro für den 32-Jährigen.

„Ich verlasse Manchester City mit Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Es war unglaublich“, sagte Ederson. Der Schlussmann war 2017 von Benfica Lissabon zu City gewechselt, wo er 372 Pflichtspiele absolvierte.

Neue Nummer eins in Manchester wird aller Voraussicht nach Gianluigi Donnarumma. City soll sich mit Italiens Nationaltorhüter und dessen bisherigem Klub Paris Saint-Germain bereits über einen Transfer geeinigt haben, die Bestätigung stand am Dienstagmorgen aber noch aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite