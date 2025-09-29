Newsticker
Ellbogenschlag: Woltemade legt sich mit Arsenal-Star an

Woltemade legt sich mit Arsenal-Star an

Nick Woltemade legt sich mit einem Star des Gegners an. Der Deutsche findet deutliche Worte und lehnt eine Entschuldigung ab.
Trotz des Treffers von Nick Woltemade im Topspiel gegen Arsenal verlor Newcastle am Ende mit 1:2. Trainer Eddie Howe glaubt, dass die hohe Intensität gegen die Gunners eine gute Erfahrung für den deutschen Stürmer war.
Vincent Wuttke
Nick Woltemade legt sich mit einem Star des Gegners an. Der Deutsche findet deutliche Worte und lehnt eine Entschuldigung ab.

Nick Woltemade hat in der Premier League seinen ersten Streit mit einem Gegenspieler. Der deutsche Nationalspieler legte sich beim 1:2 gegen den FC Arsenal heftig mit Gabriel an. Der Grund: Woltemade kassierte von dem Innenverteidiger kurz nach seinem 1:0 in der 34. Minute einen Ellbogenschlag.

Die Bilder bei Sky belegen, wie der Stürmer von Newcastle United einen Sprint anzieht und dann ziemlich unsanft gestoppt wird. Doch Schiedsrichter Jarred Gillett verzichtete auf eine Bestrafung.

Woltemade liefert sich Wortgefecht mit Gabriel

Woltemade und sein Gegenspieler gerieten kurz aneinander und lieferten sich ein Wortgefecht. Hinterher klärte der ehemalige Stuttgarter auf: „Ich habe darauf dem Schiedsrichter gesagt, dass ich etwas im Gesicht gespürt habe, und dass ich denke, dass das nicht richtig sein kann.“

Woltemade berichtete auch, dass er eine Entschuldigung seines Gegners ablehnte: „Er entschuldige sich danach, also denke ich, dass er genau wusste, dass er mich im Gesicht getroffen hat. Das hat die Situation nicht geklärt, um ehrlich zu sein. Ich mag es nicht, wenn du solche Dinge im Spiel machst und dich ein paar Sekunden später entschuldigst. Das hat im Fußball nichts zu suchen.“

Aber wieso ließ sich Woltemade nicht fallen, um den Referee deutlich auf die Tätlichkeit hinzuweisen? „Ich bin nicht der Typ Spieler, der sich dann fallen lässt. Das ist schwierig, denn manchmal musst du das vielleicht tun, aber das ist nicht meine Vorstellung von Fußball.“

