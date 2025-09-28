"Ich habe mir selbst geschadet"

Johannes Vehren 28.09.2025 • 19:38 Uhr Jack Grealish wird für seine Zeit bei Manchester City als Flop abgestempelt. Der England-Star gesteht in einem sehr ehrlichen Interview Fehler ein.

Ehrliche Worte von Jack Grealish!

Der 30-Jährige hat in einem Interview über seine schwierige Zeit bei Manchester City gesprochen, Fehler zugegeben - und gibt unumwunden zu, ein sensibler Charakter zu sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Greaslih wechselte für Riesen-Summe nach Manchester

Im Gespräch mit Sky Sports erklärte der Angreifer, der aktuell an den FC Everton ausgeliehen ist: „Die Leute sagen: ‚Er geht gerne aus, er feiert gerne‘, und das stimmt auch. Ich möchte mein Leben leben und Spaß haben, aber natürlich gibt es dafür einen geeigneten Zeitpunkt und Ort. Um ehrlich zu sein, habe ich manchmal wahrscheinlich nicht den richtigen Zeitpunkt gewählt. Bei City habe ich mir selbst geschadet, das gebe ich offen zu, aber ich glaube nicht, dass das allein der Grund war.“

Grealish wechselte 2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa nach Manchester. Für die Skyblues absolvierte er 157 Pflichtspiele, in denen er 17-mal traf und 23 Vorlagen gab.

„Ich hatte zwei gute Jahre dort“, findet Grealish: „Das erste war zum Eingewöhnen - die hohe Ablöse, der sich daraus ergebende Druck, die Spielweise des Trainers. Im zweiten Jahr haben wir das Triple gewonnen, das war unglaublich. Im dritten Jahr lag es an mir, ich habe nicht alles richtig gemacht.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Grealish stand in der vergangenen Spielzeit in der Liga nur siebenmal in der Startelf Pep Guardiolas, kam in 20 Einsätzen nur auf ein Tor und eine Vorlage.

„Außerhalb des Platzes ziemlich verletzlich“

Seit seiner Leihe nach Everton blüht der 30-Jährige wieder auf: In seinen ersten sieben Spielen verbuchte Grealish vier Assists und präsentierte sich voller Selbstvertrauen, schien darauf zu brennen, seine Kritiker eines Besseren zu belehren.

Einen Großteil seines Aufschwungs schreibt er Toffees-Trainer David Moyes zu, der ihm die Freiheit gegeben hat, auf dem linken Flügel zu spielen. „Ich bin am besten, wenn ich mich geliebt fühle“, meint Grealish.

Er gibt zu, dass er „außerhalb des Platzes ziemlich verletzlich“ sei: „Ich wollte irgendwohin, wo ich diese Liebe wieder spüre, wo ich aufwache und mit einem Lächeln zum Training gehe.“

{ "placeholderType": "MREC" }