Premier League: Liverpool verlängert mit Top-Talent

Johannes Behm 26.09.2025 • 13:45 Uhr Rio Ngumoha gilt als das große Top-Talent beim FC Liverpool. Nun wurde eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Rio Ngumoha ist schon länger fester Bestandteil des Profi-Kaders des FC Liverpool und hat jetzt auch offiziell seinen ersten Profi-Vertrag in der Tasche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der 17-Jährige bis 2028 unterschrieben. Mehr als ein Dreijahres-Vertrag ist in England für einen Spieler seines Alters nicht möglich, sondern erst mit Abschluss des 18. Lebensjahres.

Laut übereinstimmenden englischen Medienberichten soll Ngumoha fortan ein Monatsgehalt von umgerechnet 5.000 Euro erhalten. Verglichen mit seinen Mitspielern ist das wenig, für ihn bedeutet das allerdings eine große Steigerung. Zuvor soll er im Rahmen seines Jugendvertrags lediglich 1375 Euro pro Monat eingestrichen haben.

Slot verrät Plan mit Liverpool-Youngster

„Er möchte sich verbessern. Und wenn er mit Mo (Salah), Cody (Gakppo) und Federico (Chiesa) spielt, hat er das Gefühl, dass er noch einiges tun muss, um ihr Niveau zu erreichen“, sagte Liverpool Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Crystal Palace am Samstag. „Sobald er das Niveau erreicht hat, kommt es auf Konstanz an, und das ist das Schwierigste.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das Gute für junge Spieler in Liverpool ist, dass es noch viele bessere Spieler gibt, sodass die jungen Spieler noch Fortschritte machen können“, fasste der Niederländer zusammen.

Vor einem Jahr war der dribbelstarke Flügelflitzer aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zu den Reds gewechselt, wo er sich seitdem rasant weiterentwickelte.

Top-Talent brach zahlreiche Altersrekorde

Schon vergangene Saison wurde er mit 16 Jahren, vier Monaten und 13 Tagen zum jüngsten Liverpool-Spieler im FA Cup. Diese Saison machte er sich durch seinen Siegtreffer bei seinem Premier-League-Debüt gegen Newcastle United zum jüngsten Torschützen der Klub-Historie.

In der Folge kam er auch zu seinem Debüt in der Champions League - ebenfalls als jüngster Liverpool-Spieler der Geschichte.

{ "placeholderType": "MREC" }