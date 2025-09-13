FC Bayern? "Das ist kein Geheimnis"

Julius Schamburg 13.09.2025 • 10:54 Uhr Newcastle United lockt Nick Woltemade auf die Insel. Der Stürmer begründet seine Entscheidung und erklärt die Premier League für „die beste Liga der Welt“.

Nick Woltemade hat erstaunlich offen über die Transferposse um seine Person in den letzten Wochen gesprochen.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mir auch einen Wechsel zum FC Bayern sehr gut hätte vorstellen können“, sagte Woltemade in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

FC Bayern blitzt wegen Woltemade ab

Mit dem deutschen Rekordmeister hatte sich der Stürmerstar bereits mündlich geeinigt, der Deal mit dem VfB Stuttgart kam allerdings nicht zustande.

Letzten Endes wechselte Woltemade zu Newcastle United in die Premier League - für bis zu 90 Millionen Euro. „Ich konnte und wollte als Spieler den nächsten Schritt gehen, die Premier League ist die stärkste Liga“, erklärte der 23-Jährige seine Entscheidung:

„Die Premier League ist die beste Liga der Welt, dazu spielen wir in der Champions League. Ich bin Teil davon. Wie geil ist das denn? Ich habe immer daran geglaubt und jetzt ist es endlich so weit.“

Newcastle habe ihm eine „sehr überzeugende“ Perspektive aufgezeigt. „Am Ende war es für mich daher schnell klar, dass ich diese Herausforderung sehr gerne annehmen möchte“, so Woltemade.

Woltemade erklärt Ablöse für „verrückt“

Den Wirbel um seine Person und das stolze Preisschild wollte der Nationalspieler nicht zu hoch hängen. Auch wenn 90 anstelle von 75 Millionen Euro schon „verrückt“ seien, „wir Spieler suchen uns unseren Preis nicht aus. Von daher ändert es für mich persönlich nicht viel“.