Paukenschlag in der Premier League!

Julius Schamburg 04.09.2025 • 19:15 Uhr Tottenham Hotspur gibt den Rücktritt des langjährigen Klubchefs Daniel Levy bekannt. Bayern-Fans ist er wegen des beinharten Ablöse-Pokers um Harry Kane in bleibender Erinnerung.

Daniel Levy ist von seiner Position als Vorstandsvorsitzender bei Tottenham Hotspur zurückgetreten.

Wie der Verein am Donnerstagabend in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, endet das Kapitel von Levy als Spurs-Boss nach beinahe 25 Jahren. 2001 hatte der Engländer die Position übernommen.

Tottenham verabschiedet Levy

„Tottenham Hotspur hat sich im letzten Vierteljahrhundert grundlegend verändert. Der Verein hat in 18 der vergangenen 20 Spielzeiten an europäischen Wettbewerben teilgenommen und sich zu einem der weltweit bekanntesten Fußballvereine entwickelt“, heißt es in dem Statement.

Levy habe kontinuierlich in dessen Akademie, Spieler und Einrichtungen, darunter in ein neues Stadion und ein hochmodernes Trainingszentrum, investiert. „Der Verein hat auch regelmäßig auf höchstem Niveau gespielt und eine Reihe fantastischer Erfolge auf dem Spielfeld erzielt, darunter den jüngsten Sieg im Europa-League-Pokal.“

Die Wechselsaga um Harry Kane

Der 63-Jährige ist auch für sein Verhandlungsgeschick bekannt. So ist der Engländer in deutschen Kreisen vor allem wegen der Wechsel-Saga von Bayern-Stürmer Harry Kane bekannt.

Stolze 95 Millionen Euro Ablöse holte Levy für den Engländer raus, obwohl Kane bei den Spurs damals nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hatte.

Levy kommt aus dem englischen Essex und schloss ein Wirtschaftsstudium an der Elite-Uni Cambridge ab.

Im Rahmen seiner Nachfolgeplanung hat der Verein in den letzten Monaten eine Reihe von Führungspositionen neu besetzt. Vinai Venkatesham wurde zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt, Thomas Frank zum neuen Cheftrainer der Herrenmannschaft und Martin Ho zum Cheftrainer der Damenmannschaft.

