Harry-Kane-Saga: Er wurde gewarnt, sich nicht zu verpokern - das Gegenteil geschah

Es war ein Verwirrspiel, mit dem sich Levy einmal mehr in den Blickpunkt rückte und das ein passender Epilog für die nun dann doch beendete Transfer-Saga war, die Bayern über 100 Millionen und bis zu 120 Millionen Euro kosten wird. Obwohl Kane in Tottenham nur noch ein Jahr im Vertrag gehabt hatte.

An Daniel Levy bissen sich schon viele die Zähne aus

Der 61 Jahre alte Levy, Sohn einer jüdischen Familie aus der Grafschaft Essex, ist seit seiner Kindheit unternehmerisch geprägt: Vater Barry war ein erfolgreicher Bekleidungsunternehmer, der Sohn folgte mit einem Wirtschaftsstudium an der Elite-Uni Cambridge in die Fußstapfen, wurde selbst ein erfolgreicher Geschäftsmann und Investmentbanker.

„Schmerzhafter als mein Hüftersatz“

Laut dem britischen Guardian gibt es einen Spruch, der scherzhaft über Levy gesagt wird, wonach der Brite nur am „Deadline Day“ zur Arbeit gehe, so stark sei seine Vorliebe zur Risiko-Politik.

Allerdings ist eben auch die Sensations-Saison 2019, in der Tottenham nur knapp am Champions-League-Sieg vorbeischrammte, Levys Werk.

Die Methode des Spurs-Bosses ging nimmt immer auf

Bei Gareth Bale bewies Levy sein Können

Harry Kane lieferte schon 2021 eine Saga

In diesem Sommer standen die Vorzeichen anders: Durch die schwache, auch an Levy festgemachte Tottenham-Saison (Platz 8 in der Liga) und Kanes anhaltende Topform bei fortschreitendem Alter (30 Tore in 38 Spielen) und den Bedarf bei Bayern vergrößerten sich die Fliehkräfte. Auch Levy sah ein, dass Kane nicht mehr zu halten war - „widerwillig“, wie er nach Verkündung des Deals nicht vergaß zu betonen.