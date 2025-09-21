Premier League: Woltemade kehrt zurück

Nick Woltemade ist zurück in der Startelf von Newcastle United!
Woltemade kehrt zurück
Der deutsche Stürmerstar darf beim Premier-League-Duell gegen den AFC Bournemouth von Beginn an ran (ab 15 Uhr im LIVETICKER).
Woltemade in der Champions League nur auf der Bank
Unter der Woche bei der Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona (1:2) hatte Woltemade zunächst noch auf der Bank Platz nehmen müssen.
Der Sommerneuzugang vom VfB Stuttgart wurde in der 63. Minute für Harvey Barnes eingewechselt, konnte die Pleite aber nicht mehr abwenden.
Premier League: Schwacher Saisonstart von Newcastle
„Für Nick war das wirklich schwierig. Jeder Spieler möchte von Beginn an spielen, aber ich muss versuchen, ihn in die Mannschaft zu integrieren und dafür zu sorgen, dass er fit bleibt. Das stand bei dieser Entscheidung immer im Vordergrund“, erklärte sein Trainer Eddie Howe anschließend bei der BBC.
In der Premier League konnte Newcastle aus den ersten vier Spielen nur einen Sieg einfahren. Mit Woltemade in der Startelf soll nun der nächste Dreier her.