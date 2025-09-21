Premier League: Woltemade kehrt zurück

Julius Schamburg 21.09.2025 • 14:36 Uhr Der deutsche Starstürmer Nick Woltemade soll Newcastle United zum zweiten Saisonsieg verhelfen. Sein Trainer Eddie Howe beruft ihn zurück in die Startelf.

Nick Woltemade ist zurück in der Startelf von Newcastle United!

Woltemade in der Champions League nur auf der Bank

Der Sommerneuzugang vom VfB Stuttgart wurde in der 63. Minute für Harvey Barnes eingewechselt, konnte die Pleite aber nicht mehr abwenden.

Premier League: Schwacher Saisonstart von Newcastle

„Für Nick war das wirklich schwierig. Jeder Spieler möchte von Beginn an spielen, aber ich muss versuchen, ihn in die Mannschaft zu integrieren und dafür zu sorgen, dass er fit bleibt. Das stand bei dieser Entscheidung immer im Vordergrund“, erklärte sein Trainer Eddie Howe anschließend bei der BBC.