Englische Schiri-Legende sieht Woltemade als "Risiko"

Annabella Aulinger 03.09.2025 • 22:49 Uhr Der Transfer von Nick Woltemade zu Newcastle United sorgte mächtig für Schlagzeilen. Eine englische Schiri-Legende blickt besorgt auf den Neuzugang.

Erfüllt Nick Woltemade nach seinem bis zu 90 Millionen Euro schweren Transfer vom VfB Stuttgart zu Newcastle United in die Premier League die Erwartungen? Ein prominentes Gesicht des englischen Fußballs lässt Skepsis durchblicken.

Schiedsrichter-Legende Mark Clattenburg hat den deutschen Nationalstürmer in einem Interview als „Risiko“ für den Traditionsklub bezeichnet - und sieht den 23-Jährigen unter hohem Druck.

„Wissa ist kein so großes Risiko wie Woltemade“

In einem Interview mit dem auf Newcastle United fokussierten Portal Geordie Boot Boys prognostiziert der 50 Jahre alte Clattenburg, dass der ebenfalls frisch verpflichtete Stürmerkollege Yoane Wissa bei Newcastle einen leichteren Start haben werde.

„Wissa ist kein so großes Risiko wie Woltemade, weil Wissa schon einige starke Saisons bei Brentford in der Premier League gespielt hat und sich schnell in die Mannschaft einfügen wird“, sagt Clattenburg, der 2016 das EM-Finale zwischen Portugal und Frankreich sowie das Champions-League-Endspiel zwischen Real und Atlético Madrid geleitet hatte.

Dem deutschen Neuzugang prophezeit Clattenburg derweil einen schwereren Start: „Woltemade wird einen großen Druck auf seinen Schultern haben. Er ist der Stürmer Nummer 1, er ist der, der der geholt wurde, um die Tore zu schießen, die zu Beginn dieser Saison gefehlt haben.“

Sowohl Woltemade als auch der 29 Jahre alte Wissa sind bei den Magpies gefordert, nachdem diese in diesem Transferfenster Alexander Isak und damit ihren mit Abstand besten Torjäger der Vorsaison (27 Treffer in der Liga) an den FC Liverpool verloren haben.