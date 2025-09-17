Toni Kroos völlig ratlos: "Was wurde mit diesem Geld gemacht?"

Johannes Vehren 17.09.2025 • 18:06 Uhr Manchester United gehört schon seit Jahren nicht mehr zur Weltspitze. Toni Kroos findet deutliche Worte zum Zerfall der Red Devils.

Toni Kroos hat Manchester United zerlegt! Die Red Devils zählten vor einigen Jahren noch zur Spitze im europäischen Fußball - doch davon ist nicht mehr viel übrig geblieben, obwohl viel Geld investiert wurde.

In den vergangenen fünf Jahren hat United über eine Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben, doch nachhaltig ist die Mannschaft nicht besser geworden. In der vergangenen Saison beendeten sie die Premier League auf dem 15. Platz - das schlechteste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

Diese negative Entwicklung irritierte auch Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen: „Du kannst ja Geld ausgeben und eine Mannschaft zusammenbauen, aber die funktioniert nicht aus den verschiedensten Gründen.“ Dabei nahm er Bezug auf Paris Saint-Germain. Die Franzosen investierten jahrelang sehr viel Geld in ihren Kader, doch selbst mit Spielern wie Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar blieb der ganz große Coup mit dem Champions-League-Titel aus. Entsprechend wurde die Strategie geändert.

„Was wurde mit diesem ganzen Geld gemacht?“

Und bei den Red Devils? Finanziell würde United zwar noch ganz oben mitspielen, „aber es spiegelt sich nicht wider, nicht im Kader und nicht in den Namen“. Kroos‘ Meinung nach sei die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim tatsächlich nicht besser als das, was sie spielt.

„Da frage ich mich: Was wurde mit diesem Geld gemacht? Das kann doch nicht der Kader sein“, wunderte sich der Weltmeister von 2014. Er sagte in aller Deutlichkeit, dass United zwar einen besseren Kader als die Teams im unteren Mittelfeld der Premier League habe, aber er ist „auch deutlich schlechter als die ersten sieben oder acht“. Er meinte: „Da muss sich die Scoutingabteilung hinterfragen.“

„Für diesen Absturz fällt mir kein ähnliches Beispiel ein. Wie sie zu einem der schlechtesten Teams der Premier League geworden sind…“, pflichtete ihm sein Bruder Felix bei.

Am vergangenen Wochenende verloren die Red Devils das Manchester-Derby bei City mit 0:3. Für Kroos war es ein Spiel „auf sehr überschaubaren Niveau“. City ging durch den Treffer von Phil Foden in Führung und brachte dann mehr Sicherheit ins Spiel.

„Das gibt es in der Guardiola-Ära nie“

„In der ersten halben Stunde wäre für United viel mehr möglich gewesen. Sie waren einfach qualitativ nicht in der Lage, die Räume auszunutzen. City ist nicht mehr diese Maschine, die auf dich zurollt“, meinte Kroos.

Er rieb sich verwundert die Augen, als er feststellte, dass United während des Derbys mehr Ballbesitz hatte: „Das gibt es in der Guardiola-Ära nie. Das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, aber ich glaube nicht, dass Pep seine Philosophie plötzlich geändert hat.“