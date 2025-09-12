Fußballtransfers: Wie Woltemade irre Mega-Ablöse sieht

SID 12.09.2025 • 13:47 Uhr Der Nationalspieler scheint vor seinem möglichen Debüt für Newcastle United auf Druck ab der ersten Minute eingestellt.

Nationalspieler Nick Woltemade will seine 85-Millionen-Euro-Ablöse für den Wechsel zu Newcastle United nicht zur persönlichen Belastung werden lassen. „Ich möchte mich ungern mit Geld verbinden“, sagte der 23-Jährige in einem Sky-Interview für das Personalityformat „Darum bin ich hier - Nick Woltemade exklusiv“.

Vor seinem möglichen Debüt in der englischen Premier League am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers (16 im LIVETICKER) erklärt der Stürmer: „Auch wenn ich jetzt den Preis habe, ändert es für mich nichts daran, dass ich mir Zeit geben und ankommen will.“

Woltemade: „Der völlig falsche Ansatz“

Nach seinem Abschied vom Bundesligisten VfB Stuttgart scheint Woltemade nicht zuletzt angesichts der Transfersumme für seinen Wechsel auf die Insel auf Druck vorbereitet.

„Klar weiß ich, dass die Erwartungen von außen definitiv höher sind, aber wenn ich mir jetzt bei jedem Spiel sage und nur darauf schaue, Du kostest so viel Geld, ist das in meinen Augen der völlig falsche Ansatz“, meinte der gebürtige Bremer.

Newscastle United „eine geile Herausforderung“