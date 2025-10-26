ManCity patzt - Arsenal marschiert

Maximilian Lotz 26.10.2025 • 18:28 Uhr Manchester City kassiert die dritte Niederlage in der Premier League und hat dabei Pech mit dem VAR. Erling Haalands Serie reißt. Der FC Arsenal profitiert.

Manchester City hat im Fernduell mit dem FC Arsenal um die Spitze in der Premier League überraschend gepatzt. Pep Guardiola ließ mit ManCity durch das 0:1 (0:1) bei Aston Villa nach drei Siegen in Folge wieder Punkte liegen.

Die Gunners setzten sich zeitgleich im London-Derby mit 1:0 (1:0) gegen Crystal Palace durch und bauten ihre Tabellenführung aus.

„Ich bin zufrieden“, sagte City-Trainer Guardiola trotz der Pleite bei Sky Sports. „In der Champions League läuft es perfekt. In der Premier League läuft es größtenteils auch gut und wird immer besser. Wir lernen daraus. Ich weiß, was zu tun ist. Es ist ein langer Weg. Wir müssen versuchen, dranzubleiben.“

VAR kassiert Ausgleich - Haalands Serie reißt

Matty Cash (19.) erzielte sehenswert den Siegtreffer für Aston Villa. Nach einer flach ausgeführten Ecke traf er aus dem Rückraum. Haalands vermeintlicher Ausgleich kurz vor Schluss wurde aufgrund einer knappen Abseitsposition von Vorbereiter Omar Marmoush vom VAR einkassiert (90.).

Damit riss die Erfolgsserie von Haaland, der zuvor wettbewerbsübergreifend in zwölf Spielen in Folge immer mindestens einmal getroffen hatte.

Eberechi Eze (39.) traf zum hart erkämpften Arbeitssieg für den FC Arsenal, der seit sechs Ligaspielen nicht mehr verloren hat. Der Vorsprung auf die Citizens wuchs auf sechs Zähler. Erste Verfolger der Londoner (22 Punkte) sind etwas überraschend der AFC Bournemouth (18), der souverän mit 2:0 (2:0) gegen Nottingham Forest gewann, sowie der AFC Sunderland (17) als Tabellendritter.

Bereits am Samstag hatte sich die Krise beim Meister FC Liverpool zugespitzt. Durch ein 2:3 (1:2) beim FC Brentford kassierte das Team um den weiterhin torlosen Neuzugang Florian Wirtz die bereits vierte Liganiederlage in Folge und droht, den Anschluss an die Spitzenränge vorerst zu verlieren. Der Rückstand auf Arsenal beträgt sieben Punkte.

