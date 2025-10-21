Jürgen Klopp verrät: Das lief zwischen ihm und Manchester United

Maximilian Lotz 21.10.2025 • 20:55 Uhr Mit dem FC Liverpool schrieb Jürgen Klopp eine Erfolgsgeschichte. Doch fast wäre der Coach bei Liverpools Erzrivalen Manchester United gelandet.

Schon viel früher als bislang bekannt buhlte Manchester United um die Dienste von Jürgen Klopp. Das hat der Erfolgscoach in dem Podcast The Diary Of A CEO verraten.

Demnach habe es 2013 im Zusammenhang mit dem Rücktritt des langjährigen United-Trainers Sir Alex Ferguson eine Kontaktaufnahme seitens des englischen Rekordmeisters gegeben.

„In dem Jahr, als Sir Alex in den Ruhestand ging, haben sie mit mir gesprochen. Natürlich waren sie zu einem bestimmten Zeitpunkt interessiert“, sagte Klopp.

Klopp erklärt Absage an Manchester United

Doch der damalige Trainer von Borussia Dortmund entschied sich gegen den Schritt nach England. „United hat es versucht. Es war der falsche Zeitpunkt, der falsche Moment. Ich hatte einen Vertrag in Dortmund und wäre für niemanden gegangen. Sie wollten einen neuen Trainer, und ich war, glaube ich, eine von mehreren Optionen.“

Auf die Frage, ob er Manchester United abgesagt habe und nicht umgekehrt, antwortete Klopp mit „Ja“ und fügte hinzu: „Es gab einige Dinge in den Gesprächen, die mir nicht gefallen haben. Die Idee war so groß – „Wir bekommen alle Spieler, die wir wollen, wir bekommen den, wir bekommen den“ – und ich saß da und dachte, das ist nicht mein Projekt. Es war der falsche Zeitpunkt, aber darüber hinaus war es nicht mein Projekt.“

United probierte es erneut bei Klopp

Stattdessen trat David Moyes Fergusons Erbe an. Doch im April 2014 musste er bereits wieder gehen. In einer 2017 erschienenen Klopp-Biografie wurde enthüllt, dass United damals Klopp ein Angebot unterbreitet haben soll. Wie dieser nun offenbarte, war es schon der zweite vergebliche Versuch der Red Devils.

Klopp hatte den BVB 2011 und 2012 zur Meisterschaft geführt. 2013 erreichte er mit den Schwarz-Gelben das Champions-League-Finale. Im Londoner Wembleystadion unterlagen die Dortmunder dem FC Bayern mit 1:2.