Liverpool-Legende für bankrott erklärt

Annabella Aulinger 01.10.2025 • 14:46 Uhr John Barnes wurde nach jahrelangem Unterschlagen von Steuern für insolvent erklärt. In den 80er- und 90er-Jahren spielte er für den FC Liverpool.

Die Liverpool- und England-Legende John Barnes ist für bankrott erklärt worden. Der 61-Jährige führte seit seinem Karriereende eine Medienfirma namens John Barnes Media Limited, bei der sich Schulden von über 1,7 Millionen Euro angehäuft hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine Untersuchung der Insolvenzbehörde ergab, dass Barnes zwischen 2018 und 2020 trotz eines Umsatzes von rund 507.800 Euro mehr als 218.380 Euro an Steuern nicht gezahlt hatte. Die Insolvenzerklärung wurde letzte Woche vom High Court of Justice ausgesprochen und am Dienstag in der London Gazette veröffentlicht.

“Ich habe viel Geld verdient, ich war der erste Fußballer, der 10.000 Pfund pro Woche verdiente und habe einige Jahre lang davon profitiert. Wie viele Spitzensportler habe ich mich verbrannt, weil ich Menschen vertraut habe. Ich wurde ein paar Mal erwischt und habe in vier Jahren zwischen 1 und 1,5 Millionen Pfund verloren”, offenbarte Barnes im August im Podcast All Things Business.

Aus den Berichten der Insolvenzverwalter geht hervor, dass er der HM Revenue & Customs (britische Steuerbehörde; d. Red.) 892.760 Euro an unbezahlter Mehrwertsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer schuldete, zusätzlich zu 530.740 Euro an ungesicherten Gläubigern und einem Darlehen der Geschäftsführung in Höhe von 259.710 Euro.

{ "placeholderType": "MREC" }