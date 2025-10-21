Premier League: Bei Jota kämpft Klopp mit den Tränen

Johannes Vehren 21.10.2025 • 10:32 Uhr Liverpool-Star Diogo Jota starb im Juli bei einem Autounfall. Sein ehemaliger Trainer Jürgen Klopp wird in einem Gespräch emotional.

Bewegende Worte von Jürgen Klopp! Der Ex-Trainer des FC Liverpool wurde in einem Interview auf den tragischen Tod von Diogo Jota angesprochen.

Im Juli kam der Portugiese, der bei den Reds unter anderem von Klopp trainiert wurde, bei einem Autounfall ums Leben. „Ich habe eine Nachricht am Morgen bekommen. Sie kam von einem Freund aus Liverpool“, berichtete Klopp im Podcast The Diary of a CEO im Gespräch mit dem britischen Unternehmer Steven Bartlett.

Jota für Klopp wie ein Familienmitglied

„Ich konnte es nicht glauben. Es war unmöglich. Ich habe es gehört und wusste, was es bedeutet, aber ich konnte es nicht glauben“, führte er weiter aus.

Klopp bezeichnete Jota als ein Familienmitglied: „Es ist etwas, womit man umgehen muss, ohne genau zu wissen, wie man das tut. Jeder wollte, dass er die nächsten zehn Jahre in Liverpool spielt.“

„Kann immer noch nicht darüber sprechen“

Der Deutsche meinte, dass er sich die Liverpool-Kabine nicht ohne Jota vorstellen könne und der Tod sehr hart für alle Beteiligten sei.