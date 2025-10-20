Premier League: Darts-Star Littler macht sich über Wirtz lustig

Maximilian Huber 20.10.2025 • 13:27 Uhr Der FC Liverpool verliert das prestigeträchtige Duell mit Manchester United. Darts-Star Luke Littler, bekennender Fan der Red Devils aus Manchester, macht sich über die bisherige Saison von Florian Wirtz lustig.

Der FC Liverpool hat die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kassiert und am Sonntag das prestigeträchtige Duell mit Manchester United verloren.

Die Reds unterlagen vor heimischem Publikum mit 1:2 (0:1) gegen United. Darts-Superstar Luke Littler, bekennender Fan von Manchester United, nutzte die Gelegenheit, um den Sieg der Red Devils auf Instagram zu feiern - und um sich über Florian Wirtz lustig zu machen.

Littler macht sich über Wirtz-Statistik lustig

Littler postete am späten Sonntagabend in seiner Instagram-Story je einen Screenshot mit den Statistiken von Florian Wirtz und United-Siegtorschütze Harry Maguire.

Aus diesen geht hervor, dass Maguire, den viele Fußballfans aufgrund einiger Patzer in der Vergangenheit nur belächeln, in der laufenden Saison bereits zwei Tore selbst erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet hat.

Wirtz, im Sommer für knapp 125 Millionen Euro von Leverkusen nach Liverpool gewechselt, wartet nach zehn Pflichtspielen immer noch auf seine erste Torbeteiligung im Liverpooler Dress.

Zuvor hatte Littler die Liverpooler Fans angestachelt. Der Engländer postete ein Foto des Endergebnisses und schrieb dazu: „Yanited, Yanited, Yanited. Wo sind die Scousers (Synonym für Liverpooler, Anm. d. Red.), zurück unter euren Stein, wo ihr hingehört. Denn wir sind Man United und wir werden niemals aufhören.“