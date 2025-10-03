Newsticker
Premier League

Rekord! Oliver Glasner schreibt Geschichte

Rekord! Glasner schreibt Geschichte

Oliver Glasner schreibt als Trainer von Crystal Palace Vereinsgeschichte. Der Österreicher ist mit dem Klub aus London quasi nicht zu bezwingen.
Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner sind seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen - die längste Serie in Europas Top-Ligen. Der Ex-Frankfurt-Coach will mehr.
Daniel Höhn
Oliver Glasner schreibt als Trainer von Crystal Palace Vereinsgeschichte. Der Österreicher ist mit dem Klub aus London quasi nicht zu bezwingen.

Trainer Oliver Glasner hat mit Premier-League-Klub Crystal Palace Vereinsgeschichte geschrieben.

Durch den 2:0-Sieg am Donnerstagabend in der Conference League gegen Dynamo Kiew ist Palace nun seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen. Das gelang dem Klub aus London noch nie.

Liverpool gleich zweimal besiegt

Zu den „Opfern“ der Adler zählte in den vergangenen Wochen auch der englische Meister FC Liverpool.

Die Reds unterlagen gleich zweimal dem Team von Glasner, zuletzt in der Liga mit 1:2. Im Spiel um den Community Shield gewann Crystal Palace Mitte August ebenfalls gegen Liverpool.

Die Serie begann am 19. April mit einem schmucklosen 0:0 gegen den AFC Bournemouth. Zuvor hatte es ein 0:5 bei Newcastle United gegeben.

Am Sonntag geht es für Palace in der Premier League zum FC Everton. Bleiben die Jungs von Glasner auch im 20. Spiel in Folge unbesiegt? In der Tabelle rangieren die Eagles nach sechs Spieltagen auf Rang drei mit drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool.

