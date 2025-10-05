Premier League: Woltemade schreibt Klubgeschichte

Christopher Mallmann 05.10.2025 • 17:02 Uhr Nick Woltemade trifft, wie er will - diesmal vom Punkt. Das Tor des 23-Jährigen ist zugleich ein historisches in der Newcastle-Geschichte.

Nick Woltemade hat es schon wieder getan. Der 23-Jährige traf beim souveränen Sieg über Nottingham Forest zum 2:0-Endstand - und das erstmals per Strafstoß (84.).

Nach einem Foul an Bruno Guimaraes im Strafraum Nottinghams hatte Schiedsrichter Peter Bankes auf den Punkt gezeigt. Woltemade schnappte sich den Ball und knallte ihn links oben unter die Latte.

„Woltemade machte keinen Fehler, als er den Ball in die linke obere Ecke hämmerte“, kommentierte The Sun den Elfmeter.

Woltemade mit historischem Tor

Für den deutschen Nationalspieler war es sein viertes Tor im siebten Pflichtspiel. Zuletzt hatte er beim 4:0-Auswärtssieg über Union Saint-Gilloise in der Champions League sehenswert per Hacke getroffen.

Woltemades Tor am Sonntagnachmittag ist zugleich ein historisches: Erstmals seit England-Legende Alan Shearer im Jahr 1996 traf ein Spieler von Newcastle in seinen ersten drei Heimspielen in der Premier League.

Neben Shearer und Woltemade glückte dies nur noch Les Ferdinand 1995.

„Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht auf ihn getippt, dass er die Elfer da schießt. Die Leute sind begeistert. Er ist jetzt eingeschlagen“, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger in der Sky-Übertragung.

Fans feiern Woltemade

Kurz nach seinem Elfmeter wurde Woltemade für William Osula (90.+1) ausgewechselt. Dabei bedachten ihn die Fans im St. James‘ Park mit lautem Applaus und frenetischen Gesängen.

„Die Newcastle-Fans lieben Nick Woltemade und verabschieden ihn mit großem Applaus“, schrieb die BBC in ihrem Liveticker.