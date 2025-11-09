Das Comeback des "rohen Juwels"

Luca Utz 09.11.2025 • 11:21 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt mit seinen Nominierungen für mehrere Überraschungen - eine davon geht jedoch in der Wahrnehmung unter.

Die erste Nominierung für Said El Mala, Rückkehr von Leroy Sané im Galatasaray-Dress - Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte mit seinem Kader für die anstehende Länderspielpause für Gesprächsstoff. Eine Personal-Überraschung bleibt jedoch weitestgehend unbeachtet: Malick Thiaw ist wieder mit von der Partie.

Der 24-Jährige kehrt nach über zwei Jahren Wartezeit in den deutschen Kader zurück - zuletzt stand der Innenverteidiger im Oktober 2023 im DFB-Aufgebot. Damals spielte Thiaw im zweiten Länderspiel von Julian Nagelsmann beim 2:2-Remis gegen Mexiko für 30 Minuten. Zuvor durfte er unter Hansi Flick zweimal im Deutschland-Dress starten.

Kein Stammspieler bei AC Mailand

Daraufhin wurde es ruhiger um den jungen Verteidiger. Bei seinem Ex-Klub AC Mailand kam der deutsche Nationalspieler zwar auf 85 Einsätze, konnte sich jedoch nie vollends in der Startelf festspielen. Daher zog es ihn im Sommer, für eine stolze Ablöse von 35 Millionen Euro, in die Premier League zu Newcastle United.

Der Start des Ex-Schalkers in England verlief jedoch holprig: Aufgrund des späten Zeitpunkts seines Wechsels blieb er zunächst außen vor. In den ersten vier Ligaspielen kam Thiaw lediglich auf neun Spielminuten und musste sich zunächst klar Sven Botman, Fabian Schär und Dan Burn unterordnen.

Malick Thiaw? Das „rohe Juwel“

The Athletic bezeichnete ihn zu diesem Zeitpunkt als „rohes Juwel“, das jedoch „alle Zutaten habe, um ein exzellenter Innenverteidiger zu sein, sich aber mit seinen 24 Jahren unter der Anleitung von Howe und dessen Trainerstab noch erheblich weiterentwickeln muss“. Diese benötigte Entwicklung ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Seit seinem Startelfdebüt gegen Bournemouth in der Premier League (0:0) Ende September ist der deutsche Verteidiger aus der Defensive der Magpies nicht mehr wegzudenken.

Thiaw stand seither in jedem der elf Pflichtspiele von Beginn an auf dem Platz und verpasste nach dem Duell mit den Cherries keine einzige Minute. Die BBC betitelte den Verteidiger kürzlich als „Newcastles Mentalitätsmonster“.

„Seine Mentalität erinnert mich sehr an Toni Rüdiger. Wenn man ihn unter Druck setzt, wird er aufblühen“, erklärte Newcastles ehemaliger Hochleistungsberater Paul Winsper die Explosion des Sommer-Neuzugangs. Thiaw musste nach einer Gehirnerschütterung von Innenverteidiger-Kollege Fabian Schär schnellstmöglich „aufblühen“ - und lieferte ab.

Thiaw wird zum Fanliebling bei Newcastle

Trainer Howe schwärmte zuletzt über den vereinsinternen Aufstieg seines Schützlings: „Wenn du im Hintergrund gut trainierst und nicht spielst, dann weißt du, dass du die Gelegenheit nutzen kannst, wenn sie kommt. Malick ist ein herausragendes Talent und hat ein bisschen von allem in seinem Spiel. Ich bin sehr zufrieden damit, wie er angefangen hat.“

Auch bei den Fans der Magpies ist der gebürtige Düsseldorfer schnell zum Liebling geworden. Die Anhänger singen mittlerweile bei den Spielen des Klubs ihre Eigeninterpretation des Songs „Bella Ciao“ mit dem Namen des Innenverteidigers.