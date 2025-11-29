Farke erhebt Vorwürfe gegen Manchester City

Julius Schamburg 29.11.2025 • 23:28 Uhr Daniel Farke wirft City-Torwart Gianluigi Donnarumma vor, eine Verletzung vorgetäuscht zu haben. Der deutsche Trainer meint, die Mannschaft von Pep Guardiola habe sich dadurch einen Vorteil verschafft.

Leeds-Trainer Daniel Farke hat nach der 2:3-Niederlage in der Premier League gegen Manchester City Gianluigi Donnarumma vorgeworfen, eine vermeintliche Verletzung nur vorgetäuscht zu haben. Zudem machte er sich für eine Regeländerung stark.

Was war passiert? In der 58. Minute setzte sich Donnarumma auf den Boden und wurde vom medizinischen Personal behandelt. Leeds drängte zu diesem Zeitpunkt (Spielstand 1:2) auf den Ausgleich.

Hat Donnarumma seine Verletzung nur vorgetäuscht?

„Jeder weiß, warum er sich hinsetzte. Ich habe den vierten Offiziellen gefragt, ob er etwas unternehmen wolle und er sagte: ‚Nein, uns sind die Hände gebunden, wir können nichts tun‘“, erklärte Farke.

Citizens-Coach Pep Guardiola versammelte während der Unterbrechung seine Mannschaft am Spielfeldrand und gab einige Anweisungen. Unsportliches Verhalten - wie Farke befindet.

„Wenn wir unseren Spielern nicht beibringen, was Fairplay und Sportgeist bedeuten, wenn man nur versucht, die Regeln zu seinem Vorteil zu nutzen, und man eine Verletzung vortäuschen kann, um sich mit dem Team zu besprechen, dann ist das persönlich nicht das, was ich mag“, wurde der deutsche Trainer deutlich.

Farke: „Dann müssen wir die Regeln ändern“

Da die Regeln es hergeben würden, wollte sich Farke jedoch nicht weiter beschweren. Vielmehr forderte der 49-Jährige eine Regeländerung.

„Es gibt Möglichkeiten, mit denen wir sicherstellen können, dass dies nicht passiert - aber wenn wir sie nicht nutzen, dann müssen wir wahrscheinlich die Regeln ändern“, sagte Farke.

Donnarumma konnte weiterspielen und parierte sogar noch einen Elfmeter von Lukas Nmecha, der dann aber im Nachschuss traf.

Premier League: Foden erlöst Manchester City

ManCity siegte letztlich mit 3:2. Phil Foden gelang gegen Leeds nach 59 Sekunden das bislang schnellste Tor der Premier-League-Saison.

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol (25.) baute den Vorsprung für die in Durchgang eins hoch überlegenen Skyblues aus. Doch Dominic Calvert-Lewin (49.) und Nmecha (68.) schlugen überraschend zurück.