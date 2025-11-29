Späte Erlösung für Pep Guardiola und Manchester City

SID 29.11.2025 • 18:06 Uhr Manchester City landet gegen Leeds United einen Last-Minute-Sieg. Phil Foden erlöst die Mannschaft von Pep Guardiola.

Blitzstart und Last-Minute-Treffer: Manchester City hat nach der Königsklassen-Pleite gegen Bayer Leverkusen in der heimischen Liga wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Das Team von Starcoach Pep Guardiola rettete gegen Kellerkind Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke ein 3:2 (2:0) und stieg zumindest vorübergehend zum ersten Verfolger des FC Arsenal auf. Vier Punkte fehlen auf die erst am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) im Spitzenspiel beim FC Chelsea geforderten Gunners.

Premier League: Blitztor von Phil Foden

Phil Foden gelang gegen Leeds nach 59 Sekunden das bislang schnellste Tor der Premier-League-Saison. Guardiola hatte nach seiner missglückten Rotation beim 0:2 gegen Bayer wieder seine vermeintlich beste Elf um Erling Haaland aufgeboten, der frühere Leipziger Josko Gvardiol (25.) baute den Vorsprung für die in Durchgang eins hoch überlegenen Skyblues aus.

Doch Dominic Calvert-Lewin (49.) und der frühere deutsche Nationalspieler Lukas Nmecha (68.) schlugen überraschend zurück.