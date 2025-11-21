Newsticker
Liverpool-Trainer Slot verkündet bittere Wirtz-Nachricht

Slot mit bitterer Wirtz-Nachricht

Der Nationalspieler fällt wegen muskulärer Probleme aus. Trainer Arne Slot rechnet mit einer schnellen Rückkehr.
Liverpool-Trainer Arne Slot spricht über die Position von Florian Wirtz und verrät, wo er ihn am liebsten spielen lassen will.
SID
Der Nationalspieler fällt wegen muskulärer Probleme aus. Trainer Arne Slot rechnet mit einer schnellen Rückkehr.

Nationalspieler Florian Wirtz wird dem englischen Fußballmeister FC Liverpool nach dem Ende der Länderspielpause am Wochenende fehlen.

Der 22-Jährige fällt aufgrund von muskulären Problemen aus und wird das Heimspiel der Reds am Samstag (16.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Nottingham Forest verpassen. Das bestätigte Teammanager Arne Slot am Freitag. „Das ist alles andere als optimal“, sagte der Niederländer.

Wirtz war zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation unterwegs. Bei den Partien in Luxemburg (2:0) und gegen die Slowakei (6:0) stand er jeweils in der DFB-Startelf, gegen die Slowaken bereitete er zwei Treffer vor.

Wirtz in der Champions League wieder dabei?

Laut Slot soll Wirtz nach dem Spiel gegen Nottingham womöglich schon wieder zur Verfügung stehen. „Es hängt davon ab, was danach passiert, aber es dürfte nicht lange dauern“, sagte Slot. Am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) wartet das Duell mit der PSV Eindhoven in der Champions League auf die Engländer.

Dafür kann Liverpool am Samstag wieder auf Stammtorhüter Alisson Becker setzen. Der Brasilianer fehlte seit Anfang Oktober aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong fällt laut Slot dagegen noch zwei bis drei Wochen aus, nachdem er vor einem Monat ebenfalls eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte.

