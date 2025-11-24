Premier League: Machester United patzt in Überzahl

Felix Kunkel 24.11.2025 • 22:57 Uhr Manchester United bleibt im dritten Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Die Red Devils können einen frühen Platzverweis der Gäste nicht für sich nutzen.

Manchester United hat im Heimspiel gegen den FC Everton erneut Punkte liegengelassen – und das, obwohl die Red Devils ab der 13. Minute in Überzahl agierten. Die Gastgeber konnten auch im dritten Ligaduell in Serie nicht gewinnen und vergaben durch das 0:1 (0:1) die Chance, auf Tabellenplatz fünf zu springen.

Everton feierte derweil den ersten Auswärtserfolg im Old Trafford seit 2013. Für den Trainer der Gäste, David Moyes, war es gar der erste Ligasieg überhaupt bei Manchester United.

Kiernan Dewsbury-Hall (29.) erzielte den einzigen Treffer des Abends. Die „Toffees“ schlossen dadurch nach Punkten zu Manchester auf.

Everton siegt nach bizzarem Platzverweis

Nach einem gegnerischen Angriff schrie der Mittelfeldspieler wutentbrannt seinen Teamkollegen Michael Keane an, der sich postwendend mit einem kleinen Schubser revanchierte. Doch das wollte dann wiederum der Senegalese nicht auf sich sitzen lassen - und verpasste Keane mit der linken Hand eine Ohrfeige.

Schiedsrichter Tony Harrington zögerte keine Sekunde, stellte Gueye bereits in der 13. Minute vom Platz. Im Anschluss kochte der 36-Jährige weiterhin, Evertons Keeper Jordan Pickford hatte größte Mühe, seinen Mitspieler zu beruhigen und ihn in Richtung des Spielertunnels zu schicken.

