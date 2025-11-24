Premier League: Bizarrer Platzverweis! Everton-Star ohrfeigt Kollege

Philipp Heinemann 24.11.2025 • 21:38 Uhr Beim Spiel des FC Everton gegen Manchester United spielt sich eine völlig bizarre Szene ab - die sofort mit Rot bedacht wird!

Das sieht man selten! Der senegalesische Nationalspieler Idrissa Gueye ist beim Spiel des FC Everton bei Manchester United (1:0) vom Platz geflogen, weil er seinem eigenen Mitspieler ins Gesicht geschlagen hat.

Gueye hatte den Ball bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum zunächst erobert, dann mit einem unbedachten Pass auf Teamkollege Michael Keane aber wieder verloren - die Folge war ein gefährlicher Abschluss von United-Star Bruno Fernandes.

Gueye beschwerte sich sofort bei Keane, der mit dem Ball schlicht nicht gerechnet hatte. Dieser war für die Kritik nicht empfänglich und schubste Gueye weg - woraufhin dieser zu einer Ohrfeige ausholte.

„Das hat was von Podolski gegen Ballack“

„Und dann klatscht er ihm eine! Das hat ja was von Podolski gegen Ballack“, rief der erstaunte Sky-Kommentator Timo Schäfers ins Mikrofon: „Gueye gibt seinem Innenverteidiger ’ne Schelle und fliegt vom Platz. Das ist ja Wahnsinn!“

Der Schiedsrichter hatte beste Sicht und zeigte Gueye tatsächlich sofort Rot. Der herbeigeeilte Torhüter Jordan Pickford versuchte anschließend, den immer noch aufgebrachten Rotsünder zu beruhigen. Keane zeigte seinem Teamkollegen derweil den Vogel.