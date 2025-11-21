„Unfall zu Hause“: Chelsea-Star Palmer fällt weiter aus

SID 21.11.2025 • 13:03 Uhr Der Mittelfeldspieler zieht sich in den eigenen vier Wänden einen Bruch im kleinen Zeh zu.

Nach einem Haushaltsunfall verzögert sich das Comeback von Cole Palmer beim englischen Klub-Weltmeister FC Chelsea mindestens um weitere zwei Wochen.

Der Mittelfeldspieler hat sich in den eigenen vier Wänden einen Bruch im kleinen Zeh zugezogen und fehlt den Blues damit am Samstag in der Premier League beim FC Burnley, auch das Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona (25. November) und das Derby gegen den FC Arsenal (30. November) wird Palmer wegen seines Missgeschicks verpassen.

„Leider hatte er vor zwei Tagen zu Hause einen Unfall und hat sich dabei den Zeh gestoßen. Er ist gebrochen. Das ist schade, aber so etwas kann passieren“, sagte Trainer Enzo Maresca am Freitag.