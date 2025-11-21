Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

"Unfall zu Hause": Chelsea-Star Palmer fällt weiter aus

Chelsea-Star verletzt sich kurios

Der Mittelfeldspieler zieht sich in den eigenen vier Wänden einen Bruch im kleinen Zeh zu.
Cole Palmer fällt beim FC Chelsea weiter aus
Cole Palmer fällt beim FC Chelsea weiter aus
© IMAGO/Visionhaus
SID
Der Mittelfeldspieler zieht sich in den eigenen vier Wänden einen Bruch im kleinen Zeh zu.

Nach einem Haushaltsunfall verzögert sich das Comeback von Cole Palmer beim englischen Klub-Weltmeister FC Chelsea mindestens um weitere zwei Wochen.

Der Mittelfeldspieler hat sich in den eigenen vier Wänden einen Bruch im kleinen Zeh zugezogen und fehlt den Blues damit am Samstag in der Premier League beim FC Burnley, auch das Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona (25. November) und das Derby gegen den FC Arsenal (30. November) wird Palmer wegen seines Missgeschicks verpassen.

„Unfall zu Hause“: Chelsea-Star Palmer fällt weiter aus

„Leider hatte er vor zwei Tagen zu Hause einen Unfall und hat sich dabei den Zeh gestoßen. Er ist gebrochen. Das ist schade, aber so etwas kann passieren“, sagte Trainer Enzo Maresca am Freitag.

Palmer hat wegen Leistenproblemen seit dem 20. September nicht mehr gespielt, stand aber kurz vor seiner Rückkehr. Nun folgte der nächste Rückschlag. „Es ist nichts Ernstes, aber es verursacht ihm Schmerzen“, so Maresca.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite