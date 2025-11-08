Besonderer Meilenstein für Guardiola

SID 08.11.2025 • 06:28 Uhr Bei Barca, Bayern und ManCity feierte Pep Guardiola unzählige Erfolge - nun begeht er ein besonderes Jubiläum.

Pep Guardiola reckt in siebenfacher Ausfertigung auf der von Manchester City zusammengestellten Collage die Fäuste in die Luft, dahinter prangt die Zahl 1000 in weißen Ziffern: Nach 18 erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie steht der Starcoach vor seinem 1000. Spiel als Trainer, die Krönung erfolgt am Sonntag ausgerechnet gegen den größten Rivalen FC Liverpool (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Er sei „sehr, sehr stolz auf meine Karriere“, wurde der Trainer des Premiere-League-Giganten auf der Vereinswebseite zitiert, nie hätte er gedacht, „dass ich so oft gewinnen würde, aber es war wunderschön. Ich würde keinen einzigen Moment davon ändern wollen.“

Guardiola stolz auf seine Karriere

Seit seinem Karrierestart als Trainer 2007 bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona „habe er nie im Leben daran gedacht, einmal 1000 Spiele zu erreichen“. Denn eigentlich habe er „einfach nur gute Arbeit leisten“ wollen, „richtig Fußball spielen, und sehen was passiert“, ergänzte er.

Geschehen ist seitdem viel, das Trophäen-Sammeln gehört zur Lieblingsdisziplin des Spaniers: Dreimal gewann er als Trainer die Champions League, in sechs Spielzeiten führte er die Citizens zur Meisterschaft, dreimal gab es die Schale auch mit dem FC Bayern und Barca.

Dank an Barcelona, Bayern und ManCity

Er habe das „große Glück“ gehabt, erklärte der 54-Jährige, „für drei fantastische Vereine“ arbeiten zu dürfen. In Barcelona, bei den Bayern und auch in Manchester habe er stets „volle Unterstützung erfahren“, dieses Vertrauen habe ihn zur besten Version seiner Selbst gemacht.