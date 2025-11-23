Premier League: Arsenal-Gala vor Bayern-Kracher! Olise-Kumpel glänzt

SPORT1 23.11.2025 • 20:02 Uhr Arsenal zeigt sich vor dem CL-Kracher mit Bayern in Topform. Ein ehemaliger München-Flirt glänzt.

Vormachtstellung unterstrichen, Generalprobe geglückt: Der FC Arsenal ist bereit für den Champions-League-Kracher gegen Bayern München. Drei Tage vor dem Spitzenspiel in der Königsklasse gewann das Team von Teammanager Mikel Arteta dank Dreierpacker Eberechi Eze im prestigeträchtigen Derby gegen Tottenham Hotspur hochüberlegen mit 4:1 (2:0). Eze ist ein enger Kumpel von Michael Olise und wurde von den Münchnern auch mal umworben.

Damit bleiben die Gunners nicht nur im Norden Londons, sondern auch in der Premier League das Maß aller Dinge. Bereits sechs Punkte Vorsprung hat der Spitzenreiter auf den ersten Verfolger FC Chelsea.

Eze trifft drei Mal

Leandro Trossard (36.) und Eze (41./46.) brachten Arsenal auf die Siegerstraße. Tottenham hatte dem Erzrivalen nichts entgegenzusetzen. Den ersten Torschuss gaben die Gäste in der 55. Minute ab - mit Erfolg. Stürmer Richarlison hob den Ball sehenswert aus mehr als 35 Metern über Arsenal-Keeper David Raya. Eine unverhoffte Aufholjagd blieb im Anschluss aber aus. Stattdessen krönte sich Eze mit seinem dritten Treffer zum Mann des Spiels (76.).

Damit ist Arsenal wettbewerbsübergreifend 15 Spiele in Serie ungeschlagen. Überbieten kann dies in Europas Top-Ligen nur Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hatte am Samstag 6:2 (2:2) gegen den SC Freiburg gewonnen und ist seit 18 Partien ohne Niederlage. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) kommt es auf der Insel zum Spitzenduell. Punktgleich führen beide Teams die Ligaphase der Champions League an.

