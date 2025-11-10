Jetzt wird Wirtz auch noch öffentlich verspottet

Curdt Blumenthal 10.11.2025 • 10:55 Uhr Florian Wirtz kann beim FC Liverpool nach wie vor nicht überzeugen. Während seiner Auswechslung im Spiel gegen Manchester City kommt es für den 22-Jährigen knüppeldick.

Florian Wirtz kommt beim FC Liverpool weiterhin nicht in Form – und musste bei der 0:3-Niederlage gegen Manchester City sogar den Spott der gegnerischen Fans über sich ergehen lassen.

Bei seiner Auswechslung in der 83. Spielminute skandierten die Fans der „Cityzens“ „What a waste of money“ (übersetzt: Was für eine Geldverschwendung).

Zuvor hatte Wirtz auch gegen Manchester City nicht an seine Leistungen aus Leverkusener Zeiten anknüpfen können.

Noch kein Scorerpunkt für Liverpool

In elf Premier-League-Einsätzen für Liverpool gelang dem derzeitigen deutschen Fußballer des Jahres weder ein Treffer noch eine Vorlage.

Auch britische Medien fällen ein vernichtendes Urteil: „Wirtz hat derzeit offensichtlich Schwierigkeiten mit der körperlichen Intensität der Premier League. Das Talent ist zweifellos vorhanden, aber zu oft wird er im Zweikampf noch zu leicht abgedrängt“, schreibt die BBC.

Wirtz war im vergangenen Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.

Liverpool in der Krise