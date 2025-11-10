Jetzt wird Wirtz auch noch öffentlich verspottet

Florian Wirtz kommt beim FC Liverpool weiterhin nicht in Form – und musste bei der 0:3-Niederlage gegen Manchester City sogar den Spott der gegnerischen Fans über sich ergehen lassen.
Wirtz von City-Fans verspottet
Bei seiner Auswechslung in der 83. Spielminute skandierten die Fans der „Cityzens“ „What a waste of money“ (übersetzt: Was für eine Geldverschwendung).
Zuvor hatte Wirtz auch gegen Manchester City nicht an seine Leistungen aus Leverkusener Zeiten anknüpfen können.
Noch kein Scorerpunkt für Liverpool
In elf Premier-League-Einsätzen für Liverpool gelang dem derzeitigen deutschen Fußballer des Jahres weder ein Treffer noch eine Vorlage.
Auch britische Medien fällen ein vernichtendes Urteil: „Wirtz hat derzeit offensichtlich Schwierigkeiten mit der körperlichen Intensität der Premier League. Das Talent ist zweifellos vorhanden, aber zu oft wird er im Zweikampf noch zu leicht abgedrängt“, schreibt die BBC.
Wirtz war im vergangenen Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.
Liverpool in der Krise
Nicht nur Wirtz, sondern auch die Reds befinden sich derzeit in der Krise. Die Mannschaft von Cheftrainer Arne Slot verlor fünf der vergangenen sechs Premier-League-Spiele und belegt zurzeit nur den achten Tabellenplatz.