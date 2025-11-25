Premier League: Kuriose Trainer-Reaktion auf Ohrfeige

SPORT1 25.11.2025 • 10:52 Uhr Evertons Idrissa Gueye sieht nach einer Ohrfeige für seinen eigenen Mitspieler Michael Keane die Rote Karte. Cheftrainer David Moyes reagiert auf den Aussetzer des Senegalesen - und überrascht mit einer Aussage.

Kuriose Szenen am Montagabend im Old Trafford zu Manchester: Evertons Mittelfeldspieler Idrissa Gueye ist beim Spiel der Toffees gegen Manchester United (1:0) vom Platz geflogen, weil er seinem eigenen Mitspieler Michael Keane eine Ohrfeige verpasst hat.

Nach dem Spiel reagierte auch Evertons Cheftrainer David Moyes auf die kuriose Szene - und spielte den Eklat überraschenderweise herunter: „Wenn ihr es genau wissen wollt, dann gefällt es mir sehr, wenn meine Spieler sich ein bisschen streiten. Denn das zeigt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie besser werden wollen“, sagte Moyes bei Sky Sports.

Ohrfeige für den Mitspieler

Gueye hatte den Ball bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum zunächst erobert, dann mit einem unbedachten Pass auf Teamkollege Michael Keane aber wieder verloren - die Folge war ein gefährlicher Abschluss von United-Star Bruno Fernandes.

Gueye beschwerte sich sofort bei Keane, der mit dem Ball schlicht nicht gerechnet hatte. Dieser war für die Kritik nicht empfänglich und schubste Gueye weg - woraufhin dieser zu einer Ohrfeige ausholte.

Nach dem Spiel meldete sich der Senegalese in den sozialen Medien zu Wort und bat für den Aussetzer um Entschuldigung.

Gueye meldet sich nach Eklat zu Wort

„Ich möchte mich zuerst bei meinem Mitspieler Michael Keane entschuldigen. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Reaktion”, schrieb Gueye in seiner Instagram-Story. „Ich will mich auch bei meinen Mitspielern, den Mitarbeitern, den Fans und dem Klub entschuldigen.“