Premier League: Liverpool-Legende knöpft sich Salah vor

Johannes Behm 25.11.2025 • 12:43 Uhr Reds-Legende Jamie Carragher zeigt sich enttäuscht von Mohamed Salah. Nach schlechten Spielen stelle sich der Ägypter nicht seiner Verantwortung als Anführer.

Jamie Carragher hat Liverpool-Superstar Mohamed Salah in seiner Rolle als Führungsspieler kritisiert. „Ich höre Salah nur dann sprechen, wenn er zum Mann des Spiels gewählt wird oder einen neuen Vertrag braucht“, warf Carragher dem Ägypter bei Sky Sports vor.

„Nach all diesen Niederlagen von Liverpool tritt immer Virgil Van Dijk vor die Presse, aber es sollten auch andere Spieler aus der Umkleidekabine für den Verein sprechen“, forderte die Klub-Legende.

„Ich würde mir wünschen, dass Mo Salah sich als einer der Anführer, als eine der Legenden von Liverpool zu Wort meldet und für die Mannschaft spricht“, schilderte Carragher und fügte an. „Das sollte nicht immer nur Aufgabe des Kapitäns sein.“

Liverpool steckt in einer Abwärts-Spirale

Liverpool ist nach einem souveränen Saisonstart inzwischen bereits elf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal auf den zwölften Rang der Premier League zurückgefallen. Zuletzt setzte es in der Liga sechs Niederlagen in sieben Spielen - und wie die gesamte Mannschaft sucht auch Salah seine Form.

Wenn es um seine Person ging, habe sich der Rechtsaußen immer gerne vor die TV-Kameras gestellt, kritisiert Carragher. „Vor einem Jahr an diesem Wochenende hat Mo Salah sich nicht gescheut, offen über seine eigene Situation zu sprechen. Darüber, dass der Verein ihm keinen Vertrag angeboten hat“, erinnerte sich der ehemalige Reds-Verteidiger.