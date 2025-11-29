Newsticker
Premier League: Nick Woltemade zurück in der Startelf

Woltemade zurück in der Startelf

Nick Woltemade kehrt in die Startelf von Newcastle United zurück. Der deutsche Nationalspieler darf gegen Everton von Beginn an ran.
Eddie Howe ist nach dem 2:1-Sieg gegen Angstgegner Manchester City erleichtert. Zudem erklärt der Newcastle-Coach, wie er Nick Woltemade trotz Abwesenheit integrierte.
Julius Schamburg
Nick Woltemade steht beim Premier-League-Duell mit dem FC Everton in der Startelf von Newcastle United.

In der Champions League beim enttäuschenden 1:2 gegen Olympique Marseille war Woltemade zunächst noch zum Zuschauen verdammt gewesen. Es war das erste Mal seit dem 24. September, dass der deutsche Nationalspieler nicht von Beginn an ran durfte.

Woltemade kann CL-Niederlage nicht verhindern

Nach seiner späten Einwechslung blieb Woltemade blass und konnte die Pleite nicht mehr abwenden.

Im Ligaspiel gegen Everton darf Woltemade nun wieder starten. Auch sein DFB-Kollege Malick Thiaw steht in der Startelf der Magpies.

Woltemade hatte zuletzt beim Liga-Sieg gegen Manchester City am letzten Samstag (2:1) einige Großchancen vergeben. Sein letztes Tor für Newcastle datiert vom 29. Oktober, als er gegen Tottenham Hotspur im League Cup traf.

Bis zu 90 Millionen Euro für Woltemade

Insgesamt kommt er auf sechs Pflichtspieltreffer in 16 Spielen für Newcastle.

Der Stürmer-Star war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle gewechselt.

