Skurriler Platzverweis bei Liverpool-Gegner!

SPORT1 30.11.2025 • 19:08 Uhr Lucas Paquetá erzwingt gegen den FC Liverpool seinen eigenen Platzverweis. Der Abgang ist kurios.

Lucas Paquetá hat bei der Niederlage gegen den FC Liverpool (0:2) auf skurrile Weise seinen eigenen Platzverweis erzwungen.

Der Profi von West Ham United beschwerte sich nach einem Foul eines Teamkollegen an Liverpools Dominik Szoboszlai lautstark bei Schiedsrichter Darren England und sah dafür zunächst die Gelbe Karte.

Doch Paquetá hatte noch nicht genug: Auf seine Verwarnung reagierte der 28-Jährige mit einer aggressiven Schimpftirade, die Referee England zunächst nicht hören wollte und Paquetá immer wieder wegschickte.

Paquetá schimpft unablässig

Der Brasilianer war so außer sich, dass sogar sein Landsmann Alisson Becker - Keeper bei Liverpool - aus seinem Tor stürmte, um ihn zu beruhigen.

Doch das half alles nichts: Paquetá schimpfte weiter und kassierte schließlich die Gelb-Rote Karte, obwohl England ihn mehrfach gewarnt hatte. Während der Mittelfeldspieler in die Kabine ging, applaudierte er höhnisch.

Paquetá spielt seit 2022 bei West Ham. In dieser Saison kommt er auf 13 Pflichtspiele (vier Tore).