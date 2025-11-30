150-Millionen-Mann erlöst Slot und Liverpool

SID 30.11.2025 • 17:17 Uhr Florian Wirtz kehrt nach überstandener Verletzung zurück in die Startelf - und die Reds dürfen endlich wieder jubeln. Alexander Isak trifft erstmals für den LFC.

Auch dank des ersten Premier-League-Treffers des Rekordeinkaufs Alexander Isak hat der FC Liverpool vorerst wieder in die Spur gefunden. Mit Rückkehrer Florian Wirtz in der Startelf siegte der kriselnde englische Fußball-Meister mit 2:0 (0:0) bei West Ham United und feierte nach den Horror-Wochen zuletzt den dringend benötigten Befreiungsschlag.

Isak sorgte in der 60. Minute für die Erlösung, der 150-Millionen-Mann hatte zuvor nur einmal im League Cup getroffen. Am Treffer war auch Wirtz maßgeblich beteiligt, der 22-Jährige spielte im Vorfeld den Steckpass auf Vorbereiter Cody Gakpo. Der Niederländer sorgte spät noch für die Entscheidung (90.+2). Liverpool schob sich durch den Sieg wieder in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen.

Wirtz verdrängt Salah aus der Startelf

Bei West Ham kam Nationalstürmer Niclas Füllkrug erst in der Schlussphase (78.), Lucas Paqueta sah wegen Meckerns innerhalb von nur einer Minute erst die Gelbe, dann die Gelb-Rote Karte (84.). Die Londoner bleiben mit elf Punkten im Tabellenkeller.

Wirtz, der die blamablen Pleiten gegen Nottingham Forest (0:3) und die PSV Eindhoven in der Champions League (1:4) mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte, rückte bei seinem Comeback gleich wieder in die Startelf - und verdrängte damit Superstar Mohamed Salah auf die Bank. „Wir spielen vier Spiele in zehn Tagen. Ich habe viele gute Spieler, deshalb habe ich mich heute für diese Aufstellung entschieden“, sagte Teammanager Arne Slot vor Spielbeginn bei Sky Sports.