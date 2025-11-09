Newsticker
Premier League: Wirtz darf im Kracher von Beginn an ran

Wirtz bei PL-Kracher in der Startelf

Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool gegen Manchester City gefordert. Der DFB-Star steht in der Startelf und will endlich seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Reds erzielen.
Liverpool-Trainer Arne Slot spricht über die Position von Florian Wirtz und verrät, wo er ihn am liebsten spielen lassen will.
SPORT1
Florian Wirtz steht beim Premier-League-Kracher zwischen Manchester City und dem FC Liverpool (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) in der Startelf!

Der Sommerneuzugang der Reds wartet immer noch auf seine erste Torbeteiligung in der Premier League. In der Champions League steuerte Wirtz beim 5:1 gegen Eintracht Frankfurt zwei Torvorlagen bei, auf einen Pflichtspieltreffer in England wartet der deutsche Nationalspieler noch. Platzt gegen die Cityzens der Knoten?

Wirtz mit Liverpool gegen ManCity gefordert

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Real Madrid in der Champions League (1:0) glaubt Florian Wirtz auch an einen Aufschwung in der Liga.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt zweimal gewinnen konnten - und hoffentlich am Wochenende noch einmal - um dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen“, erklärte Wirtz bei Liverpoolfc.com.

Neben Wirtz steht auch der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké in der Startelf. Wirtz wird auf dem linken Flügel starten, die rechte Seite bespielt der Ägypter Mohamed Salah. Ekitiké darf im Sturmzentrum ran.

Manchester City - FC Liverpool, die offiziellen Aufstellungen:

Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O‘Reilly - Silva, Nico, Foden - Cherki, Haaland, Doku

FC Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Ekitiké, Wirtz

